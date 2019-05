Verdachten kluisroof Rabobank houden zich stil

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Volgens officier van justitie Yolanda van Setten waren beveiligers Agron K. (46) en Henri van W. (44) allebei betrokken bij het verdwijnen van miljoenen euro’s aan geld, waardepapieren en kostbaarheden in het weekend van 3 en 4 maart 2018. Zij eiste een gevangenisstraf tegen het duo van zes jaar.

De Rabobank heeft 90 procent van de gedupeerde klanten inmiddels schadeloos gesteld. Kosten: 12 miljoen euro, en dat wordt vermoedelijk nog wel meer.

Vaststaat dat Agron K. en Henri van W. dienst hadden in het weekend waarin de kluisjes werden geleegd. En ook dat ze zo ongeveer struikelden over de dieven, die hun roofwaar in zes vuilniszakken en twee rugzakken de bank uit droegen.

Het kan niet anders of de beveiligers en de dieven moeten elkaar hebben gezien in de bank, zegt de politie. Op de beelden is te zien hoe in de nacht van zaterdag op zondag de beveiligers het pad van de dieven meermalen kruisten, met twee keer slechts dertig seconden ertussen. Maar Agron K. en Henri van W. die reageerden op een alarm, hoorden niets en zagen niets. „Er zijn binnen genoeg plekken om je te verstoppen”, zei Agron K. Henri van W. deed er vooral het zwijgen toe. „Ik word toch niet geloofd.”

Volgens officier Van Setten is het onbestaanbaar dat twee beveiligers die reageren op een alarm, midden in de nacht in een verlaten bankgebouw niets horen van het slaan van deuren, het kraken van volgepropte vuilniszakken en van voetstappen. Zij rekent het beide beveiligers zwaar aan dat zij misbruik hebben gemaakt van hun positie, terwijl ze er juist zouden moeten zijn om de eigendommen van mensen te bewaken.