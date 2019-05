Fractie CDA kiest nieuwe voorzitter

Namen die de ronde doen zijn die van Kamerleden Pieter Heerma, Madeleine van Toorenburg, Harry van der Molen en Hanke Bruins Slot. Ook worden staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) genoemd. Die laatste zei vrijdag liever op zijn ministerie te blijven.

Pas in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk in 2021 zullen plaatsvinden, zal het CDA een nieuwe partijleider en lijsttrekker kiezen. De twee belangrijkste namen die voor deze post circuleren zijn Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, en Wopke Hoekstra, die de baas is op Financiën.

Ook Mona Keijzer lijkt zich warm te lopen. In het radioprogramma Spraakmakers zei ze in maart „absoluut” bereid te zijn Buma op te volgen. „Er staan ook een paar kroonprinsessen te trappelen.” Bij de vorige interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap in 2012 verloor ze de race van Buma.