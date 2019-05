App tegen aanranders groot succes in Japan

Ⓒ EPA

TOKIO - Een app van de de politie in Tokio om aanranders af te schrikken wordt steeds populairder. De smartphone-applicatie is al 237.000 keer gedownload. Volgens een politiewoordvoerder is dat uitzonderlijk hoog voor een overheidsapp. De zogeheten Digi Police schreeuwt „stop hiermee” of toont een SOS-bericht, dat slachtoffers aan anderen kan laten zien.