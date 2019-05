CDA benoemt ‘tussenpaus’

De nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer is niet per se de nieuwe lijsttrekker van de partij. De verwachting is dat die in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 pas verkozen wordt. Dan kunnen ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meedoen aan de verkiezing, op een plek in de Kamer kunnen zij namelijk geen claim doen omdat ze niet op de landelijke lijst stonden, dus fractievoorzitter kunnen zij niet worden.

Belangrijkste namen

In de tussentijd wordt dus waarschijnlijk een tussenpaus gekozen als fractievoorzitter. De belangrijkste namen die genoemd worden voor de functie zijn Kamerleden Pieter Heerma en Madeleine van Toorenburg. Sommigen tippen ook Harry van der Molen en Hanke Bruins Slot.

In theorie kunnen ook staatssecretarissen Mona Keijzer (Economische Zaken) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) het worden. Zij zouden dan af moeten treden als bewindspersoon en hun Kamerzetel - zij stonden in tegenstelling tot Hoekstra en De Jonge wel op de landelijke lijst - moeten claimen.