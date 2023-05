Motorrijder omgekomen tijdens rit met groep in Duitsland

Volgens de Duitse politie maakte de Nederlander met een groepje een motortocht door de heuvels in het zuidwesten van Duitsland. Ze reden over de K20, een regionale weg bij Obermoschel, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Kaiserslautern.

Eerder deze maand overleed een 71-jarige man uit Nederland toen hij met twee zonen een motorrit maakte door het Harzgebergte in Duitsland. In een bocht van een regionale weg ging hij onderuit, waarschijnlijk doordat het wegdek glad was. Hij gleed de berm in en kwam daar tegen een verkeersbord en een boomstronk aan. Enkele dagen daarvoor was een 76-jarige motorrijder uit Nederland overleden door een aanrijding net over de grens bij Enschede. Hij botste tegen een tegemoetkomende motor. Ook dat ongeluk gebeurde in een bochtig stuk weg.