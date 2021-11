Man mishandelt bejaarde man en vrouw in Nieuw-Vennep: dader gezocht

De oudere vrouw wilde rond 13:45 uur hulp bieden aan een man die ten val was geraakt met zijn fiets op de Westerdreef. Hij had bloed op zijn neus. De man stelde de behulpzaamheid van de vrouw niet op prijs en toonde zich zeer agressief. Hij sloeg haar hard in het gezicht en mishandelde haar, meldt de politie maandag.

De partner van de vrouw schoot te hulp, maar hij liep ook meerdere verwondingen op toen de man hem aanviel. Beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vertrok snel te voet en liet de fiets achter.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt de dader. Hij heeft een blanke huidskleur, is vrij lang met kort sluik haar, heeft een slank postuur en is tussen de 30 en 40 jaar.

Neem contact op via onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.