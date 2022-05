Nederland stuurde voor 102 miljoen euro aan wapens naar Oekraïne

Het kabinet heeft inmiddels declaraties ingediend bij de Europese Vredesfaciliteit. Dit instrument van de Europese Unie komt landen tegemoet bij uitgaven die ten goede komen aan onder andere het versterken van de internationale veiligheid. Uit de Kamerbrief blijkt dat Nederland hieruit 12,8 miljoen euro kan verwachten. Op een later moment volgen de uitkomsten van overige declaraties, meldt de minister.

Eind april maakte het kabinet bekend in samenwerking met Duitsland twaalf pantserhouwitsers naar Oekraïne te sturen. „De training wordt verzorgd door Nederlandse en Duitse trainers en is deze week gestart in Duitsland. Duitsland levert de munitie voor de pantserhouwitsers”, schrijft Ollongren nu. Naast de pantserhouwitsers stuurde Nederland eerder al pantservoertuigen, antitankraketten, antiluchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren.

Pantserhouwitsers zijn het zwaarste geschut dat de landmacht heeft. Met het wapen kunnen vijandelijke doelen tot op 50 kilometer afstand worden uitgeschakeld.