Man steelt geld van dochtertje om erotische massage te bekostigen

De vader, Brian Couture, is maandag veroordeeld en kreeg 18 maanden voorwaardelijk en 80 uur taakstraf opgelegd voor de laffe koekjespot-roof, zo melden Amerikaanse media.

Volgens zijn advocaat is de man schuldig bevonden aan het ten onrechte melden van een inbraak en overval. De man wilde met deze melding een fictieve dief de schuld in de schoenen schuiven.

Volgens de officier van justitie heeft Couture in maart aan de autoriteiten gemeld dat er iemand in zijn huis had ingebroken, hem zou hebben aangevallen, zijn laptop kapot maakte en het koekjesgeld van zijn dochter zou hebben gestolen.

Toen de politie inconsistenties in zijn verhaal ontdekte, gaf hij uiteindelijk toe dat hij het geld had gestolen om aan zijn gerief te komen en dat hij het verhaal van de diefstal had verzonnen.