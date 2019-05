Pieter Heerma nieuwe fractievoorzitter CDA

De nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer is niet per se de nieuwe lijsttrekker van de partij. De verwachting is dat die in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 pas verkozen wordt. Dan kunnen ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) meedoen aan de verkiezing. Op een plek in de Kamer kunnen zij namelijk geen claim doen omdat ze niet op de landelijke lijst stonden, dus fractievoorzitter kunnen zij niet worden.

De nieuwe fractievoorzitter is daarmee wellicht een soort tussenpaus. Zeker is wel dat de CDA-fractievoorzitter de komende tijd een belangrijke functie in de coalitie bekleedt.

