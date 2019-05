Rapper Lexxxus: ’Ik voel me hier echt niet veilig meer’

Rapper Lexxxus staat voor zijn woning bij de inslag in zijn deur. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Lionel Dors (34), alias Rapper Lexxxus, staat met tranen in zijn ogen. Zijn woning in Diemen, waarin zijn hele gezin lag te slapen, werd vannacht beschoten door een onbekende. Getuigen zagen deze samen met een tweede man weglopen. Dors: ,,Afgelopen zondag zat het hele huis vol met neefjes en nichtjes. Die stonden te fortniten enkele meters achter de voordeur, die nu beschoten is. Ik ben helemaal kapot als ik bedenk wat er allemaal mis had kunnen gaan.”