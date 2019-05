Grote actie tegen georganiseerde hennepteelt

Ⓒ ANP

Geleen - Politie en justitie voeren dinsdag in Limburg een grote actie uit tegen de georganiseerde hennepteelt. In tientallen woningen en bedrijfspanden in Geleen en omgeving zijn invallen gedaan. Onderzoek van de politie wijst uit dat vooral personen van Albanese afkomst bij deze grootschalige hennepteelt betrokken zijn.