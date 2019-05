Zeker 90 spookpanden van Albanezen in Sittard

Ⓒ ANP

Geleen - Tijdens een grote actie tegen hennepcriminaliteit in Sittard-Geleen zijn negentig zogenoemde spookpanden ontdekt en ontmanteld. In de panden woonden steeds wisselende groepen Albanezen die beschikten over valse identiteitsbewijzen, met name valse Italiaanse of Griekse paspoorten.