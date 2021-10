Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve tests er in de voorgaande zeven dagen zijn geweest. Vorige week meldde het instituut 12.016 bevestigde besmettingen in een week tijd. In de zes dagen erna zijn net geen 15.000 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 2490 per dag.

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er 235 opnames, waarvan 46 op de intensive care. Dit zou kunnen stijgen naar 250 tot 300 opnames. Het aantal meldingen van sterfgevallen daalt de laatste dagen heel langzaam. Vorige week meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 29 berichten had gekregen dat een coronapatiënt aan het virus was gestorven, nu zouden dat er 20 tot 25 kunnen zijn.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer stond eind vorige week op 1,02. Voor het eerst in weken kwam het getal boven de 1 uit.