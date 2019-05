Ook in Vlaanderen gesjoemel met uitrijden mest

De bewindsman reageert op berichtgeving in Vlaamse media dat er op grote schaal wordt gerommeld met mestverwerking. Vrachtwagens die mest van de boer naar de verwerker moeten brengen, zouden vaak (half)leeg zijn, terwijl de mest gewoon over het land wordt uitgereden. Met de fraude zouden miljoenen zijn gemoeid.

De mestfraude lijkt op de praktijken die in 2017 in Nederland aan het licht kwamen. Een agrarisch adviesbureau bleek mogelijk tientallen boeren in met name Brabant en Limburg te ’helpen’ hun mestadministratie kloppend te krijgen. Het OM heeft meerdere zaken voor de rechter gebracht.

Volgens het Vlaamse groene parlementslid Bart Caron is het mestbeleid in Vlaanderen „al jaren in de greep van fraude en misbruiken.” In een mestactieplan dat woensdag in het parlement wordt besproken, zitten volgens hem „te veel achterpoortjes.”