Profiel: Judoka als tussenpaus CDA

De nieuwe fractievoorzitter Pieter Heerma (CDA) spreekt tijdens de fractievergadering. Buma verlaat de Tweede Kamer en wordt burgemeester van Leeuwarden. Ⓒ ANP

Den Haag - De CDA-Kamerleden kiest met Pieter Heerma (41) voor een voorzitter die de afgelopen jaren vooral op de achtergrond actief was. Jarenlang was hij woordvoerder van de fractie. Na een kort uitstapje naar een zorgverzekeraar werd hij in 2012 zelf Tweede Kamerlid.