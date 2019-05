Flater met eindtoets basisschool

Het gaat volgens het ministerie om elf procent van de leerlingen. Basisscholen zijn van de misser op de hoogte gesteld.

Niet bij alle toetsen ging het mis. Het draait om kinderen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets hebben gemaakt.

Of de kinderen ook daadwerkelijk bij een ’verkeerde school’zijn ingeschreven, staat niet vast. Als een eindtoets hoger uitvalt dan het advies dat ze van hun school kregen moet de school hun eerdere advies heroverwegen. Of dat ook is gebeurd, is onzeker.