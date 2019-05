OPROEP: Ga jij op examenreis?

Voor een artikel in De Telegraaf van komende zaterdag zijn we op zoek naar jongeren die kort over hun plannen willen vertellen en ook thuis op de foto kunnen. Waar ga je heen, hoelang heb je daarvoor gespaard en wat heb je met pa en ma afgesproken over bijvoorbeeld uitgaan? Vind je het leuk om mee te doen en kan je op de foto? Stuur dan een mailtje met je telefoonnummer naar onze verslaggever Niels Kalkman, via n.kalkman@telegraaf.nl

