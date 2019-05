Vader herenigd met uit baarmoeder ’gestolen’ baby

De hoogzwangere Marlen Ochoa-Lopez (19) verdween op 23 april. Ze was in verwachting van haar tweede kind. Vorige week werd haar lichaam aangetroffen; ze is vermoedelijk gewurgd met een elektriciteitskabel. Opmerkelijk genoeg was haar baarmoeder opengereten en de baby weggehaald. „Walgelijk”, noemde een woordvoerder van de Amerikaanse politie het voorval. Politieonderzoek zorgde ervoor dat drie verdachten in beeld kwamen voor de moord.

De familie van de vermoorde Marlen is kapot van verdriet door het verlies van hun dochter en echtgenote, maar opgelucht door de vondst van baby Yadiel. „Mijn dochter is een engel. Dit verdiende ze niet. Deze mensen moeten bestraft worden”, zegt de oma van Yadiel. De vader van de baby is op foto’s te zien in het ziekenhuis, waar hij de nog altijd in kritieke staat verkerende Yadiel vastklampt. De familie roept iedereen op om te bidden voor het kleine kindje.

Clarisa Figueroa (46) verloor eerder zelf een kind en zou op bizarre wijze een andere baby hebben ’gestolen’. Ⓒ USA Police

Dna

Verdachte Clarisa Figueroa (46) wilde het kind vermoedelijk zelf opvoeden alsof het de hare was. De politie stuitte in het onderzoek naar de vermissing van de ware moeder op chatberichten via Facebook van dezelfde Clarisa. Laatstgenoemde bood gratis kleertjes aan en die kwam de nietsvermoedende Marlen bij haar thuis ophalen. Het lichaam van de zwangere vrouw werd later in een container niet ver van het huis van Clarisa gevonden.

Ook werd er bloed van moeder Marlen gevonden op kleding van de verdachten. Zij zouden Clarisa hebben geholpen bij de moord. Een dna-test wees uit aan wie de baby werkelijk toebehoorde. Clarisa viel daardoor door de mand. Volgens Amerikaanse media verloor ze zelf ooit haar volwassen zoon.