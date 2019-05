Het wemelt van de mobieltjes in Belgische cellen

Minister van Justitie Koen Geens heeft de cijfers verstrekt op verzoek van het Vlaams Belang-parlementslid Barbara Pas. Volgens haar zijn de Belgische gevangenissen „zo lek als een zeef”. Zij oppert dat er strenger moet worden gefouilleerd.

In gevangenissen in Wallonië werden per controle gemiddeld 2,43 telefoons aangetroffen. In Vlaanderen was dat gemiddeld 0,9.