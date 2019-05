PVV moet overbelaste medewerker flink betalen

De zaak draait om een voormalige PVV-persvoorlichter, die vanaf het moment dat een collega actief werd voor Provinciale Staten, in oktober 2014, diens weekend- en avonddiensten overnam. Vanaf dat moment draaide ze alle avonden en weekenden piketdiensten, waarbij ze beschikbaar diende te zijn voor vragen van de pers. Haar verzoek om een goede compensatie bleef uit, een extra medewerker werd niet aangetrokken. De medewerkster raakte - voor de tweede keer - overwerkt, ondervond psychische klachten en kwam ziek thuis te zitten.

Het Hof verwijt de PVV vooral dat de partij niks heeft ondernomen om te voorkomen dat de medewerkster opnieuw overbelast zou raken. Ze was immers begin 2014 ook een paar maanden ziek thuis met burn out-klachten. „Gesteld noch gebleken is dat in de periode na de volledige terugkeer van (de vrouw) op het werk in oktober 2014 tot aan haar nieuwe uitval in juni 2016 enige poging is gedaan om een nieuwe medewerker aan te trekken, of andere oplossingen te zoeken in verband met de dubbele piketdiensten.”

’Typisch PVV-gedrag’

De medewerkster voelt zich ’respectloos’ behandeld, zo schreef haar huisarts. „Er is de laatste tijd zelden feed-back en totaal onbegrip voor haar werksituatie. Ze ervaart niet de geringste empathie.” Bovendien zou ze zijn geïntimideerd. „Het typische PVV-gedrag”, schrijft de oud-medewerkster. „Is er een probleem? Doen alsof het er niet is. En als het niet stopt, dan gewoon wat intimidatie gebruiken zoals ’werk je hier nog wel graag’, ’als je niet meewerkt, ga je problemen krijgen.”

De medewerkster werd in juni 2018 na tussenkomst van de kantonrechter ontslagen. Ze werkt inmiddels ergens anders.