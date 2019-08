Den Dolder opgeschrikt door flyer: ’Ga niet de straat op’

De politie is op de hoogte van de zaak en kreeg vrijdag meldingen over een ’verwarde man’ die de tekst in het dorp op zou hebben gehangen. Toen agenten ter plaatse kwamen, was hij al verdwenen. De politie roept hem op om zich te melden.

De warrige brief is zogenaamd namens verontruste medewerkers van de WA Hoeve opgehangen. Dat is de voorloper van de zorginstelling die nu Fivoor heet en waar de verkrachter van Anne Faber, Michael P., ook was opgenomen. „U wordt dringend aangeraden zich de komende weken niet op straat te begeven en in huis de ramen en deuren te sluiten”, leest de brief. Volgens de schrijver zou de naderende ’aanslag met meerdere wapens’ door de kliniek in de doofpot worden gestopt.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952