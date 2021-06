Kamer verkeerd geïnformeerd over Kaag-docu; minister Slob roept VPRO op matje

„Omroepen zijn redactioneel onafhankelijk, en zelf verantwoordelijk voor hun media-aanbod,’’ schreef Slob in antwoord op Kamervragen van PVV’er Martin Bosma. ,,In het geval van de documentaire ’Van Beiroet tot het Binnenhof’ is sprake van een onafhankelijke maker. D66 heeft geen betrokkenheid gehad bij of invloed gehad op de documentaire.”

Uit de vrijgegeven e-mails blijkt echter dat de VPRO een flink aantal ‘verbeterpunten’ heeft overgenomen waarmee D66 was gekomen. Op sommige plekken wordt ook de naam genoemd van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, campagneleider van D66.

Beelden van een ontvangstreceptie met volle champagneglazen in het straatarme Niger werden bijvoorbeeld als ongemakkelijk ervaren. Het lukte D66 om de makers een deel daarvan te laten wegpoetsen.

Autogordel

De partij wilde ook af van een shot waarin te zien is dat Kaag geen autogordel draagt. De documentairemakers hebben daarop hun best gedaan er een gordel in te shoppen. Toen dat niet lukte, is besloten het oorspronkelijke beeld intact te laten.

Ook kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken de kans aangeboden om mee te denken over het tijdstip van uitzending - voor of na de verkiezingen. Uiteindelijk werd ’Van Beiroet tot Binnenhof’ op 3 januari uitgezonden. Dat was volgens de productiemaatschappij „zo ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbare politicus, voor de verkiezingen”.

Opheldering gevraagd

Volgens het ministerie van Onderwijs is minister Slob voor zijn antwoorden op de vragen van Bosma te rade gegaan bij de VPRO, niet bij zijn kabinetscollega Kaag. De bewering dat D66 geen invloed had gehad op de documentaire, was helemaal gebaseerd op wat de omroep hem daarover op de mouw had gespeld. „De VPRO heeft laten weten dat zij vaker portretten maakt van politici en dat de maker van de documentaire onafhankelijk is en eigen keuzes maakt”, meldt een woordvoerder van Slob. „Naar aanleiding van de nieuwe informatie heeft de Slob de VPRO gisteren meteen om opheldering gevraagd.”

De VPRO betwist in een reactie nog altijd dat D66 inhoudelijke invloed heeft gehad. „De aanpassingen die zijn doorgevoerd hebben hier betrekking op en hebben op geen enkele manier de inhoud van de film zoals de maker die voor ogen had geschaad.” Ook de datum van uitzending zou niet door D66 zijn ingestoken, aldus de omroep.

Slappe knieën

De gang van zaken heeft inmiddels ook geleid tot opgetrokken wenkbrauwen in Kaags eigen partij. „Conclusie: documentaires draaien in campagnetijd is vrijwel altijd een slecht idee”, twittert D66-prominent Boris van der Ham. „Campagneteam en Buitenlandse Zaken hadden wel invloed.” Volgens hem heeft de VPRO daarna ’slappe knieën’ gekregen. „Dat komt dan nu (terecht) uit en krijgt (terecht) kritiek.”

PVV-Kamerlid Bosma heeft een debat met Slob aangevraagd over de Kaag-documentaire.