Herfst officieel begonnen! ’Prachtige zondag voor de boeg’

Vrijdag hebben we eerst nog te maken met rustig weer. De zon laat zich af en toe zien maar in het westen en zuidwesten is het ook vaak bewolkt. In de middag is er kans op wat regen en het wordt 15 tot 19 graden, meldt Weeronline.

Zaterdag wordt een echte herfstdag. Het is bewolkt, gaat in het hele land regenen en wordt 15 tot 18 graden. Zondag wordt een mooie dag. Vrijwel alle buien hebben ons land verlaten en de zon laat zich regelmatig zien. Wel is er sprake van wat stapelwolken maar met temperaturen rond de 19 graden is het een perfecte dag voor een herfstwandeling!