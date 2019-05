Vrouw schrijft waslijst aan tips voor toekomstige partner van ex

Jacob Amira Brown deelde, niet gehinderd door enige gêne, de handleiding rond zijn persoon op Twitter, schrijft Nieuwsblad. Op de lijst staan wat handige tips en tricks voor zijn eventuele nieuwe relatie zoals „Hij houdt van Corona en zit graag de hele avond voor tv.”

Na enkele basiszaken: „Zijn favoriete kleur is rood” of „Zijn favoriete basketbalspeler is LeBron James”, worden de weetjes wat specifieker: „Hij houdt van massages, soms zullen je handen in een kramp schieten, maar hou vol want hij vindt het echt leuk.” Of: „Je zult constant negatieve zaken over hem horen, maar ga er niet op in, het is het gevecht niet waard.”

Jacob is eigenlijk wel blij met de lijst. Mogelijk lijkt het hem wel handig dat zijn toekomstige partner vast op de hoogte is van wat haar te wachten staat. „Mijn ex-vriendin schreef dit voor mij en het is letterlijk het beste wat ik ooit in mijn leven heb gekregen”, schrijft hij.