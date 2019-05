NPO vierkant achter Frans Klein

Klein gebruikte voor zijn restaurant een dubieuze eigendomsconstructie en bleek ten minste één etentje in zijn eigen toko te hebben gedeclareerd. De berichtgeving hierover noemen voorzitter Shula Rijxman en haar collega Martijn van Dam ’heel vervelend voor Frans, omdat dit (...) volgt op eerdere berichten’.

De twee blijven vierkant achter Klein staan en menen dat het etentje in zijn eigen restaurant in lijn was met de toen geldende gedragscode. Die verklaring is opmerkelijk omdat het oordeel daarover niet aan hen is, maar aan de NPO-integriteitscommissie CIPO. Later stellen ze alsnog dat ze het oordeel van de commissie af willen wachten.

Vervelend

„We vinden het ontzettend vervelend dat Frans zo hard wordt geraakt, maar wees er van verzekerd: we steunen hem hierin ook”, benadrukken de bestuurders in de mail van gisteravond die vandaag door voormalig NPO-netmanager Ton F. van Dijk op Twitter werd gepubliceerd.

De mail volgt op een eerdere steunbetuiging van Kleins voormalige Vara-strijdmakker Mark Minkman. Of dit genoeg is om zijn hachje te redden, is in de eerste plaats afhankelijk van de CIPO. Dat is momenteel niet op volledig oorlogssterkte omdat voorzitter Leon van Halder eind maart overleed.

Daarnaast zijn in de politiek vraagtekens gerezen over Klein, en niet alleen over zijn Thaise rel. Klein is namelijk netmanager van NPO 1 én videodirecteur van de hele NPO. Die dubbele pet is volgens minister Slob (Media) geen wenselijke situatie.