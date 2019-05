’Fout met eindtoetsen naar en frustrerend’

De organisatie voor leidinggevenden in het basisonderwijs stelt dat leden ook niet te spreken zijn over de manier waarop het ministerie van Onderwijs communiceert over de misser. Ze vinden dat het ministerie „duidelijker moet zijn over haar eigen verantwoordelijkheid.”

Meevaller is dat de eindtoets niet allesbepalend is voor de vraag op welk niveau een kind aan de middelbare school kan beginnen. Het advies van de basisschool is leidend. „Dat blijft gelukkig in deze situatie onveranderd.”