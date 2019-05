Symboolpolitiek met groene miljarden

Naar de groene staatsobligaties was veel vraag. Er werd vanuit de markt voor 21 miljard op ingetekend, maar de staat wilde maar circa 6 miljard ophalen.

Nederland heeft een staatsschuld van zo’n 400 miljard. De staat moet continu nieuwe leningen afsluiten, ook als er zoals nu een overschot op de begroting is. Oude schulden lopen namelijk af en moeten na hun looptijd worden afgelost. Dat gebeurt dan weer met nieuwe schuld. Voordeel voor de staat: de rente is momenteel erg laag. Schulden die korter lopen dan 8 jaar hebben momenteel zelfs een negatieve rente.

Ten behoeve van klimaat en milieu

De groene staatsobligaties zijn dus een lening waarmee de overheid alleen beleid mag uitvoeren wat goed is voor het klimaat en het milieu. Minister Hoekstra (Financiën) geeft desgevraagd echter toe dat de uitgifte van deze schuldpapieren niet leidt tot meer groen beleid. „Het leidt niet tot nieuwe groene uitgaven.”

Kortom: het Rijk komt met deze nieuwe obligaties vooral beleggers tegemoet die tegen hun investeerders willen zeggen dat ze zo groen bezig zijn. Een voordeel voor de staat lijkt te zijn dat de overheid in ruil daarvoor een nog lagere rente kan vragen. Maar of dat gelukt is, wordt later vandaag bekend. Maar Elvira Eurlings, de directeur van het agentschap die over de staatsschuld gaat, lijkt positief en zegt alvast: „Het heeft de belastingbetaler zeker geen geld gekost.”