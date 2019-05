’Zee van mogelijkheden in Duitsland’

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren bij scheepswerf MV Werften. Het koningspaar brengt een driedaags bezoek aan de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg. Ⓒ ANP

ROSTOCK/WARNEMÜNDE - Er liggen grote kansen voor Nederlandse scheepsbedrijven op de Duitse markt. Dat is vandaag de belangrijkste boodschap bij het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan de MV-werf in Rostock, waar de grootste cruiseschepen ter wereld gebouwd worden. Arbeiders in blauwe overals en rode helmen hebben hun werk onderbroken en klappen met een grote grijns op het gezicht.