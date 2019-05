Taakstraffen voor oplichting met CBR-examens

De examenopgaven werden opgenomen met spionagebrillen en andere apparatuur, onder andere door Celal B., die daarvoor tientallen keren examen deed.

De rechtbank in Den Haag legde de hoogste straf op aan Rifat B. Hij maakte zich ook nog schuldig aan witwassen van tienduizenden euro’s, geld dat hij met de frauduleuze praktijken verdiende. Hij krijgt daarvoor ook nog een boete van 40.000 euro. Een groot bedrag werd in beslag genomen toen familieleden van B. en leden van zijn schoonfamilie op Schiphol naar Turkije wilden reizen. De vrouwen hadden het geld in hun beha verstopt.