Staatssecretaris Harbers treedt waarschijnlijk vandaag nog af

Die verwachting heeft hij zojuist uitgesproken tijdens een ingelaste persconferentie op zijn ministerie. „De ernstige feiten waren moeilijk vindbaar. De manier van presenteren was ongelukkig. De cijfers waren wel degelijk gesignaleerd”, zei hij over de verzwegen cijfers over ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers in en rond asielcentra.

Er wacht hem vandaag nog een debat. „Ik verwacht dat dat mijn laatste debat is.”

Deze krant kwam erachter dat tientallen gevallen van moord/doodslag en zedendelicten onder het kopje ’overige’ waren verstrekt aan de Kamer. Daardoor leken ’incidenten’ alleen te gaan over vergrijpen als winkeldiefstal en lichte inbraken.

Premier Rutte zei vrijdag dat hij niet de indruk heeft dat de ernstige cijfers moedwillig onder het tapijt zijn geveegd. Wel viel op dat hij niet voor Harbers in de bres sprong met een felle verdediging, zoals hij dat eerder wel voor andere bewinspersonen deed die onder vuur waren komen te liggen.

Er wacht Harbers een pittig Kamerdebat. PVV-leider Geert Wilders heeft al gezinspeeld op een vertrek van de staatssecretaris.

