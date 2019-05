Declaraties Universiteit Utrecht: ’Het blijft fors bovengemiddeld’

Alleen al collegevoorzitter Anton Pijpers zat daar vorig jaar boven, door voor 124.000 euro door Nederland te reizen. Dat bedrag kwam naar buiten via de Universiteitsraad en leidde tot Kamervragen.

Voordat de vragen van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil echter worden beantwoord, wacht de UU echter eerst een onderzoek door de Onderwijsinspectie naar ’rechtmatigheid en doelmatigheid’ in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven.

„Het college onderzoekt verschillende scenario’s om na 2019 de kosten verder te verlagen”, laat universiteitswoordvoerder Maarten Post weten. De kosten lagen enkele jaren geleden nog op 250 mille. Ook komt er structureel inzage in de ritbestemmingen.

Pijpers heeft altijd benadrukt dat een auto met chauffeur voor hem een voorwaarde is om zijn werk naar behoren te doen. De UU-top declareert echter veel meer voor reiskosten dan andere universiteitsbesturen.

Via Wob-verzoeken van deze krant werd de afgelopen jaren al duidelijk dat het college van bestuur niet op een belastingeuro kijkt. Tussen de bonnetjes die de redactie uitploos zaten erbij van 512 euro voor zes flessen wijn, peperdure hotelovernachtingen en businessclasstickets.

De inspectie moest na Kamervragen van de vorige minister van Onderwijs eerder al aan de slag, en concludeerde dat pas achteraf toestemming voor de declaraties werd gegeven. Onacceptabel, concludeerde de voormalige onderwijsminister Jet Bussemaker.

De laatste declaratiecijfers kwamen naar buiten via geschiedenisstudent Floris Boudens, lid van de universiteitsraad. Hij houdt aan het aangekondigde maximumbedrag een dubbel gevoel over. „Het blijft fors bovengemiddeld, maar we hebben wel 80.000 euro voor de wetenschap bespaard. Een hele stap.”

Boudens hoopt dat het niet bij woorden blijft. „We willen voorkomen dat de geschiedenis zich nog een herhaalt, en dat er nieuwe regels komen.” Ook wil hij dat de strijd tegen een verdere declaratiedaling niet wordt opgegeven. „De dienstauto met chauffeur moet er op termijn uit.”

Collegevoorzitter Pijpers heeft al aangegeven dat hij gaat verhuizen van Zutphen naar Utrecht, waardoor de reiskosten aanzienlijk minder zullen zijn volgend jaar.