Oppositiepartijen: positie Harbers onhoudbaar

Harbers heeft dinsdagmiddag al uitgesproken dat hij verwacht dat het zijn laatste debat is.

PVV-voorman Wilders wijst op een brief van Harbers met tekst en uitleg: „Informatie over criminele asielzoekers dus bewust weggemoffeld. Aftreden dus, anders motie van wantrouwen.” „Volkomen terecht”, reageert FvD-leider Baudet. „Zijn positie is volstrekt onhoudbaar geworden.”

SP-Kamerlid Van Dijk wil eveneens dat de VVD’er opstapt: „Er zijn cijfers onder de pet gehouden. Dat was een fout en daar is hij voor gewaarschuwd. Vervolgens zijn er alsnog zware misdrijven onder het kopje ’overig’ gepresenteerd. Hij heeft de Kamer dus onvolledig geïnformeerd.” Fractieleider Marijnissen wil dat ook premier en VVD-leider Rutte dinsdag bij het debat is. „Dit is al de vierde VVD’er op dat ministerie die opstapt. Daar mag Rutte als personeelschef wel uitleg over komen geven.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemt transparantie over criminaliteitscijfers „heel belangrijk” om draagvlak voor asielbeleid te krijgen. „Blijkbaar zit er op dat ministerie iets dat er pogingen worden gedaan om niet de transparantie te geven waarom de Kamer heeft gevraagd.” Regeringspartij D66 noemt het „heel goed” dat Harbers verantwoording wil afleggen. Kamerlid Groothuizen wil precies weten hoe het zit met het verdoezelen van criminaliteitscijfers: „Ik wil weten hoe dit is gegaan, waarom dit is gebeurd en waarom die keuze is gemaakt. Het is belangrijk dat die feiten op tafel komen.”

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik haalt uit naar het departement waar bewindslieden keer op keer vroegtijdig vertrekken: „Het siert de staatssecretaris dat hij adequate informatie richting de Kamer zo zwaar laat wegen. Zeker in een kwestie die maatschappelijk veel te weeg brengt. Dit is fout gegaan en goed dat hij daar de politieke verantwoordelijkheid voor neemt. Het is wel treurig dat op het ministerie van Justitie en Veiligheid nog altijd een politieke antenne lijkt te ontbreken."

Begrip

Bij de regeringspartijen klinkt vooral begrip voor de aankondiging van Harbers, die de top van de coalitie vanmorgen over zijn aanstaande vertrek had ingelicht. VVD-fractieleider Dijkhoff reageert begripvol: „Hij heeft zelf gezegd dat hij staat voor transparantie: alles wat fout gaat, moet je melden. Als er dan toch dingen over het hoofd worden gezien, dan is dit logisch. Dit is een zuivere opvatting van verantwoordelijkheid nemen.”

CU-leider Segers was verrast toen hij van Harbers’ voornemen hoorde. Hij prijst diens keuze om verantwoording af te leggen op de plek waar het volgens hem hoort: de Tweede Kamer: „Als je ziet hoe het met de presentatie van de cijfers is gegaan, dan kun je niet anders dan concluderen dat het niet goed is gegaan.”

„Dit gaat over een groep criminele asielzoekers”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. „Je moet daar eerlijk over zijn, anders worden mensen terecht wantrouwend. Ik wil nog wel weten hoe het komt dat bij het ministerie de dingen zo mis kunnen gaan.”