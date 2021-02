Eerste schaatsfiles richting het ijs

Er staat een file op de provinciale weg tussen Loenen aan de Vecht en Hilversum, dwars door het plassengebied. De gemeente Wijdemeren heeft extra verkeersmaatregelen ingesteld. De lokale ijsclubs waarschuwen dat het ijs op veel plekken nog onbetrouwbaar is.

Ook in Groningen is het al druk op het ijs. Zo schaatsen op het Paterswoldsemeer bij de stad Groningen volgens omstanders ’honderden mensen’. De lokale verkeersdrukte viel mee.

Bij de tegeltjesbrug op de Elfstedenroute werden ook schaatsers gespot. Onder de brug ligt het overigens nog open.

Veel schaatsers willen de komende dagen profiteren van ideale, zonnige schaatscondities. Na het weekeinde zet mogelijk de dooi in. Om verkeerschaos en drukte te voorkomen roepen gemeenten hun inwoners op om zoveel mogelijk in de directe omgeving het ijs op te zoeken.

Noordlaren

De bekende ijsbaan van Noordlaren is donderdagochtend om 10.00 uur alsnog opengegaan. In december zei het bestuur van de vereniging nog vanwege corona sowieso dicht te blijven. Voorlopig is de baan alleen toegankelijk voor leden van schaatsvereniging De Hondsrug, maar in het weekeinde hoopt de club ook niet-leden te mogen verwelkomen.

Ook afgelopen maandag ging de ijsbaan nog niet open. Dat kwam door code oranje en de gladheid. „Maar omliggende banen gingen de afgelopen dagen ook open en daarom kunnen we eigenlijk niet achterblijven’, zegt voorzitter Jan Geert Veldman. „In plaats van dat alle drukte alleen onze kant op komt, is het nu meer verspreid.”

De vereniging heeft een WhatsApp-groep aangemaakt onder de leden die daarin een tijdslot kunnen reserveren van twee uur. „Rond de baan is het eenrichtingsverkeer en werken we met een lintjessysteem”, zegt Veldman. Bij binnenkomst krijgen de schaatsers een gekleurd lintje die iedereen na afloop weer bij de uitgang ophangt. Elk tijdsblok heeft een ander kleur lintje. „We zijn nu aan het proefdraaien met ongeveer dertig mensen. Uiteindelijk kunnen er maximaal honderd personen tegelijk op de baan.”