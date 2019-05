Harbers maakt eerste en laatste stevige beslissing

Ⓒ ANP

Den Haag - VVD-staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) is op weg naar de uitgang. De Telegraaf ontdekte dat ernstige misdaden door asielzoekers verdoezeld werden in een rapportage en nu trekt Harbers de conclusie dat hij daarover verantwoording wil afleggen in wat volgens hem zijn laatste debat zal worden. De liberaal had nooit wat met het onderwerp asiel en met zijn aanstaande vertrek neemt hij zijn eerste, maar ook zijn laatste stevige beslissing in het vreemdelingendossier.