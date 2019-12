Amsterdam verhoogt tarieven parkeervergunningen tot 60 procent

Dat staat in verordening parkeerbelastingen 2020. De gemeente wil het tarief in de Rivierenbuurt gelijktrekken met het tarief dat in onder meer Bos en Lommer, De Baarsjes en in Oost geldt. De gemeente noemt dit ‘harmoniseren’.

’Nieuw dieptepunt’

„Dit betekent een procentuele toename van circa 60 procent en een absolute toename van ongeveer €9,50 per maand.” Voor De Pijp en het Museumkwartier wordt het tarief ook extra opgeschroefd. Procentueel geldt hier een toename van 10 procent (zo’n 4 euro extra per maand). VVD’er Anne Marttin noemt de verhoging „een nieuw dieptepunt van asociaal links beleid. Dit is onbehoorlijk bestuur dat ervoor zorgt dat het voor bewoners, zoals ondernemers en gezinnen, onbetaalbaar wordt om nog een auto te hebben.”

Eerder verhoogde het linkse stadsbestuur de parkeertarieven voor bezoekers al flink. Zo moet in het Centrum tegenwoordig 7,50 euro per uur worden betaald. In de ring daaromheen betaalt de automobilist 6 euro. Amsterdammers kunnen hun bezoek echter wel tegen iets gunstigere tarieven laten parkeren: zo komt er een korting van 65 procent voor Amsterdammers die hun bezoek aanmelden via bezoekersparkeren.

Automobilisten nog verder belast

Komende jaren wil het ‘kneiterlinkse’ college automobilisten nog verder belasten. Naast het opheffen van tienduizend parkeerplaatsen wordt vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2025 ieder half jaar het maximaal beschikbare aantal parkeervergunningen verlaagd. In combinatie met de parkeertariefsverhoging die vanaf 14 april 2019 ingaat, zal de vraag naar parkeerruimte afnemen, denkt de gemeente. “Zo komt er meer plek vrij voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte met meer groen, ruimte voor voetgangers en recreatievoorzieningen.”