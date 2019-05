Ⓒ Hollandse Hoogte / Werry Crone

Amsterdam - De flater met de verkeerde uitslag van de eindtoets is gemaakt door een expertgroep die door het ministerie van Onderwijs juist was aangesteld om de kwaliteit van de verschillende eindtoetsaanbieders te controleren. Die expertgroep heeft in duizenden gevallen een te hoog schooladvies doorgegeven aan de kinderen van groep 8.