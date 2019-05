Liquidatieverdachten Kerkdriel ontkennen alles

Als er door de rechter berichten worden voorgehouden uit de door de politie gekraakte telefoons over een man die „geveegd” (gedood) moet worden, zeggen alle verdachten van niets te weten. „Dit zijn schokkende berichten, er wordt over mensenlevens gesproken alsof ze niks waard zijn”, aldus Mohamed H.

Justitie gelooft daar echter helemaal niets van. Volgens het Openbaar Ministerie hebben Hicham M. (25) en de 29-jarige H. de broers Yakhlaf op oudjaarsdag 2015 in een auto op een camping onder vuur genomen. Dat zou in opdracht zijn gebeurd van Omar L. (28). Ook zouden zij in 2016 betrokken zijn bij de liquidatiepoging van een man in Amsterdam.

Wildwestschietpartij

De broer van Omar L. werd in 2012 samen met onderwereldbekende Benaouf A. onder vuur genomen tijdens een wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Benaouf wist te ontkomen, de broer overleed. Yakhlaf en de man die in Amsterdam in 2016 aan een liquidatie wist te ontkomen, zouden een rol hebben gespeeld in de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Volgens het OM zouden de schietpartijen in Kerkdriel en Amsterdam vergelding zijn geweest voor de broer van Omar L.

Ook op Omar zou later een liquidatiepoging zijn ondernomen. Daarbij werd een onschuldige man doodgeschoten. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze vergismoord, is zelf vermoord in 2015.

Bekijk ook: Tot 9 jaar cel geëist voor liquidatiepoging

In deze omvangrijke rechtszaak werd maandag een celstraf van negen en zeven jaar geëist tegen twee mannen die kort voor de schietpartij in Kerkdriel Yakhlaf zouden hebben willen liquideren.

Alle liquidaties en pogingen daartoe zouden zich afspelen in wat de ’mocro-oorlog’ wordt genoemd. De groep rond Benaouf A. zou ruzie hebben met de groep rond de in 2014 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha over een al dan niet gestolen partij drugs.

De uitspraken worden op 26 juni verwacht.