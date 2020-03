LIVE | Hoogste sterftecijfer in 24 uur in Spanje, tientallen ’coronaboetes’ Haagse regio

Volg tot die tijd alle laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.

Het aantal doden door het coronavirus is in Nederland opgelopen tot 1039. De afgelopen dag kwamen er 175 overlijdensgevallen bij, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Spanje zijn er inmiddels meer besmettingen dan in China. En in Duitsland is sprake van meer dan zestigduizend ziektegevallen en bijna zeshonderd doden, terwijl het dodental in Italië ruim 11.000 bedraagt.

Opvallend: zoveel doden als er in Nederland in 24 uur bijkwamen, zijn in China nog nooit in datzelfde tijdsbestek gemeld. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

Tientallen coronaboetes in Den Haag en omstreken

Enkele tientallen mensen hebben de afgelopen dagen in Den Haag en omgeving een boete gekregen omdat ze zich niet aan de maatregelen tegen het coronavirus hielden. Ze waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand. Het precieze aantal boetes is niet bekend, maar het zijn er „tussen de dertig en de vijftig”, zegt een woordvoerster van de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Het ging om bekeuringen tot 400 euro.

Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden zijn er nog steeds groepen die zich „onverantwoord” gedragen, bijvoorbeeld door met te veel mensen te dicht bij elkaar te gaan staan. Meerdere ondernemers moesten hun werk meteen neerleggen. „Het blijft nodig mensen te wijzen op de onaanvaardbare gevolgen van hun gedrag en, als dat niet helpt, hen daarvoor te bestraffen.”

Onder de Veiligheidsregio Haaglanden valt niet alleen Den Haag zelf, maar ook steden als Zoetermeer en Delft.

Hoogste sterftecijfer in 24 uur in Spanje

Het aantal mensen dat in Spanje in 24 uur is bezweken aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is dinsdag met 849 sterfgevallen het hoogste sinds het virus in het land opdook. Tot nu toe was zondag met 838 sterfgevallen de dodelijkste dag. Inmiddels zijn er in totaal bijna 8200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Maandag meldde het ministerie van Gezondheid dat er in een etmaal 812 sterfgevallen waren geweest.

In de afgelopen 24 uur zijn er ongeveer 9000 besmettingen bijgekomen. Daarmee telt het land nu 94.417 vastgestelde besmettingsgevallen met het virus dat er 30 januari voor het eerst is geconstateerd. Bijna 19.000 patiënten zijn genezen verklaard, meldden Spaanse media.

Erasmus MC start met toedienen antistoffen

Het Erasmus MC start deze week met het toedienen van bloedplasma van ex-coronapatiënten aan coronapatiënten. Wie genezen is van een infectie heeft veelal beschermende antistoffen in het bloed. Die kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel voor zieke patiënten.

Eerder al gaf de ethische commissie er groen licht voor. Het ziekenhuis zoekt mensen die zijn genezen van een bewezen infectie, klachtenvrij zijn, en plasma willen doneren. Het is nog niet zeker dat de methode patiënten kan genezen, zegt internist-infectioloog Bart Rijnders. Maar hij wil zo snel mogelijk onderzoeken of het werkt.

Het bloedplasma wordt afgenomen bij bloedbank Sanquin. Donoren moeten zich eerst per mail aanmelden bij het Erasmus MC ([email protected]).

Recent onderzoek in het Erasmus MC laat zien dat apen antistoffen maken die het virus uitschakelen. „En een Chinees onderzoek liet zien dat apen maar één keer besmet kunnen worden en dat ze dus inderdaad door die antistoffen beschermd worden tegen het virus.”

EO-Jongerendag geschrapt

De EO-Jongerendag gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Het evenement, waar jaarlijks zo’n 15.000 jonge christenen op afkomen, zou op 6 juni plaatsvinden in de Rotterdamse Ahoy. De organisatie mikt nu op 5 juni volgend jaar.

„Een evenement met 15.000 jongeren nog geen week na 1 juni laten plaatsvinden zou onverantwoord zijn”, schrijft de organisatie dinsdag op de website van de Evangelische Omroep (EO). Door de overheid zijn tot zeker 1 juni alle openbare bijeenkomsten verboden met als doel het coronavirus in te dammen.

Het kaartje voor de EO-Jongerendag van dit jaar, geldt nu als een ticket voor de editie van 2021. „Lukt het niet om te komen, dan kan je je geld terugkrijgen”, staat op de EO- site.

Brussel waarschuwt voor tijdelijke noodmaatregelen

De Europese Commissie waarschuwt dat tijdelijke noodmaatregelen die lidstaten nemen in verband met de coronacrisis niet aan de „fundamentele principes” van de EU mogen tornen. „De EU is gebouwd op waarden van vrijheid, democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten”, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen.„De democratie kan niet functioneren zonder vrije, onafhankelijke media”, stelt ze ook.

Von der Leyen reageert hiermee impliciet op de zorgen in Brussel over de verregaande bevoegdheden die de Hongaarse premier Viktor Orban heeft gekregen om de coronacrisis in zijn land te bedwingen. In het land kunnen door een nieuwe tijdelijke maatregel onder meer zware gevangenisstraffen worden opgelegd aan media die „valse informatie” verschaffen over het longvirus en de maatregelen die de Hongaarse regering per volmacht treft. Von der Leyen noemde Hongarije niet bij naam in haar verklaring.

VVD groeit stevig in crisis, FVD en PVV verliezen

De VVD kan sinds het begin van de coronacrisis rekenen op flink meer steun. Dat is vooral te danken aan het vertrouwen dat premier Mark Rutte inboezemt, concludeert EenVandaag uit een peiling. Forum voor Democratie en PVV zouden juist kiezers zien weglopen.

De VVD krijgt er in de zetelpeiling van deze maand van het actualiteitenprogramma acht Tweede Kamerzetels bij. Die gaan er bij FVD (minus vijf) en PVV (minus drie) juist af. Uit navraag bij de mensen die hebben meegedaan aan de steekproef, blijkt volgens EenVandaag dat zij vooral ingenomen zijn met het optreden van ’crisismanager’ Rutte in de strijd tegen het coronavirus.

Ook drie CDA-prominenten die in deze crisis in de schijnwerpers staan krijgen complimenten. Zowel ’coronaminister’ Hugo de Jonge als minister van Financiën Wopke Hoekstra en justitieminister Ferd Grapperhaus genieten veel vertrouwen. Maar daarvan profiteert hun partij vooralsnog niet.

Indonesië sluit grenzen

Indonesië laat binnenkort geen buitenlanders meer toe, ook niet op doorreis, om de verspreiding van coronavirus in te dammen. Diplomaten, gasten van overheidsinstellingen en mensen met een vaste verblijfplaats in het land, mogen nog wel het land in. Dit is aangekondigd zonder te melden wanneer de maatregel van kracht wordt.

Indonesië is een geliefde vakantiebestemming. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar eigen zeggen 2 april een extra repatriëringsvlucht geregeld van Bali naar Amsterdam voor gestrande Nederlanders.

Indonesië heeft meer dan 1500 besmettingen geconstateerd. 136 coronapatiënten zijn tot dusver overleden. President Joko Widodo heeft wegens het virus een medische noodtoestand uitgeroepen en zet 22,7 miljard euro extra opzij om de omvang van de gevolgen van het virus te beperken. Het geld is voor zowel medische hulp als economische steunmaatregelen.

De regering wil ook 30.000 van de circa 270.000 gevangenen vervroegd vrijlaten om de overvolle gevangenissen te ontlasten. Volgens waarnemers zitten er in Indonesische penitentiaire inrichtingen twee keer zo veel mensen gevangen als waar die instellingen voor zijn gebouwd.

Regenjassen en motorhelmen

Vanwege de grote tekorten aan beschermende materialen in India zien sommige artsen geen andere optie dan regenjassen of motorhelmen te gebruiken om zich te beschermen tegen het coronavirus. Er worden extra materialen vanuit China en Zuid-Korea geïmporteerd, maar de vrees is dat dat niet genoeg is voor het al zwakke Indiase zorgsysteem.

Sommige artsen willen niet werken als zij zichzelf niet voldoende kunnen beschermen. Zorgverleners hebben inmiddels zelf maar geld ingelegd voor de aanschaf van beschermingsmiddelen, omgerekend zo’n 14 euro per persoon.

Beelden uit India: artsen met gescheurde regenpakken bestrijden corona. Ⓒ AFP

De medische sector in India staat al jaren onder druk door te weinig geld. Een hoge ambtenaar van de federale overheid ziet de situatie somber in: „We kunnen alleen maar bidden, want op onze gezondheidszorg hoeven we niet te vertrouwen.”

In India heerst angst dat het coronavirus vanwege de slechte medische infrastructuur snel om zich heen kan grijpen. In het land zijn inmiddels meer dan duizend mensen positief getest, meer dan honderd mensen zijn overleden. Waarschijnlijk liggen deze aantallen in de werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

’Nederlanders tevreden met corona-aanpak overheid’

Nederlanders zijn het in meerderheid eens met de manier waarop de overheid de coronacrisis te lijf gaat. Dat is de uitkomst van een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Vorige week was het vertrouwen in de overheid zelfs iets gestegen ten opzichte van de week ervoor, de eerste week waarin beperkende maatregelen van kracht waren.

Slechts 8 procent van de Nederlanders heeft weinig of geen vertrouwen dat de overheid de juiste beslissingen neemt om de uitbraak van het virus het hoofd te bieden. Daarentegen zegt 71 procent van de 1161 ondervraagden juist redelijk veel of veel vertrouwen te hebben. Zo’n twee derde vindt dat de juiste afweging wordt gemaakt tussen de volksgezondheid en de economie.

Ook valt het in goede aarde dat de maatregelen niet dwingend worden opgelegd, zoals in sommige andere landen. 71 procent van de ondervraagden is daarover te spreken. Ruim een kwart (27 procent) vindt dit niet goed.

Nederlanders gaan vooral naar buiten om boodschappen te doen, een rondje te wandelen of om te werken. Daarbij worden de regels ook wel eens aan de laars gelapt. Zo is één op de acht ondervraagden vorige week met meer dan drie personen naar buiten geweest, hoewel is opgeroepen dat niet te doen.

Zorgen zijn er echter ook. Ongeveer driekwart van de ondervraagden maakt zich redelijk veel tot veel zorgen over de gevolgen voor de economie. Over de persoonlijke economische gevolgen van de crisis is 44 procent van de Nederlanders behoorlijk bezorgd.

Ruim honderd anonieme tips

Meld Misdaad Anoniem heeft in een week tijd 105 „coronagerelateerde meldingen” ontvangen en doorgezet naar de politie. Het meldpunt registreert dit soort meldingen sinds de verscherpte maatregelen op 23 maart van kracht werden.

„Mensen melden over anticoronaparty’s die georganiseerd worden in horecagelegenheden, of over de dorpskroeg die stamgasten via de achterdeur naar binnen laat of zelfs een dart- of pooltoernooi organiseert”, aldus een woordvoerder van het meldpunt. „Verder wordt er gemeld over ondernemers die tegen de regelgeving in openblijven: denk aan sportscholen en nagelstudio’s, tot aan prostituees die gewoon klanten blijven ontvangen.”

Melders zijn „echt verbolgen en boos” dat dit soort activiteiten plaatsvinden. „De betrokkenheid en meldingsbereidheid is daarom hoog”, zegt het meldpunt.

Er wordt ook gebeld over groepjes mensen die te dicht op elkaar zitten, bijvoorbeeld in een park. Daar is het meldpunt niet voor bedoeld. Dergelijke melders worden doorverwezen naar gemeente of wijkagent, die zijn belast met de lokale handhaving.

Coronavirus in twee tbs-klinieken

Het coronavirus heeft ook in twee tbs-klinieken de kop opgestoken. In zowel de Oostvaarderskliniek in Almere als in de Rooyse Wissel in Venray is een tbs’er besmet, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beide tbs’ers waren al afgezonderd omdat ze klachten hadden die wezen op Covid-19, de ziekte die door het virus kan worden veroorzaakt. Uit een test bleek inderdaad dat ze Covid-19 onder de leden hadden. Daarop is de GGD geïnformeerd en zijn ook het betrokken personeel en de andere tbs’ers ingelicht.

De afdelingen waar de twee verblijven, zijn zoveel mogelijk afgescheiden van de andere delen van de klinieken.

Medische spullen

Nederland ontvangt opnieuw, net als meer Europese landen, medische spullen van de Alibaba Foundation, die helpt bij de bestrijding van het coronavirus. Het gaat onder andere om in totaal 300.000 beschermende kledingsets, 300.000 mondmaskers en 800 ventilatoren. Het vrachtvliegtuig dat met de lading uit China vertrok kwam dinsdag aan op de luchthaven van het Belgische Luik.

Eerder deze maand landde op diezelfde vlieghaven al een toestel met medische spullen bestemd voor Nederland. De Chinese webwinkelreus beloofde toen dat een tweede levering snel zou volgen.

Naast Nederland kregen ook landen als Italië, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Denemarken al medische benodigdheden van Alibaba. Het bedrijf zegt dat verder 54 Afrikaanse landen en meer dan 20 landen in Azië spullen hebben ontvangen.

Er is wereldwijd een nijpend tekort aan spullen zoals mondmaskers. Ook beademingsapparatuur is schaars. China doneerde al 1,3 miljoen mondkapjes aan Nederland, maar het ministerie van Volksgezondheid keurde bijna de helft daarvan af. De kwaliteit van zo’n 600.000 maskers was onder de maat.

Ouders hebben korter lontje

Van de Nederlandse gezinnen maakt 55 procent zich zorgen om het coronavirus. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder ruim duizend gezinnen met thuiswonende kinderen.

Van die gezinnen ervaren ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress (48 procent) sinds er verregaande maatregelen door het kabinet tegen het coronavirus zijn genomen. Zo zijn de scholen tot zeker 6 april gesloten.

Ouders voelen meer stress (38 procent), hebben een korter lontje (28 procent) en voelen ze zich somberder (26 procent). „Het feit dat je continu op elkaars lip zit, kan voor velen zeer stressvol zijn”, zegt gz-psycholoog Gijs Coppens. „In een normale situatie zijn eigen activiteiten buitenshuis, zoals school, sporten en werk, een belangrijk onderdeel van de gezinsdynamiek. We missen nu die natuurlijke balans tussen wel en niet samenzijn.”

Nu veel kinderen thuis zitten, komen er voor ouders extra taken op hun bord naast hun reguliere werk. Het helpen van de kinderen met hun schooltaken brengt voor 37 procent van de ouders met basisschoolkinderen druk met zich mee

Coppens: „Om de sfeer goed te houden in huis moeten gezinnen op zoek naar manieren om elkaar toch de ruimte te geven. Het belangrijkste hierin is structuur aanbrengen in de dag en niet teveel afwijken van het normale ritme. Maar plan ook bewust momenten dat gezinsleden zich terug kunnen trekken of even alleen kunnen zijn. ”

Kinderen langer voor schermen

Nu de scholen dicht zijn en veel ouders thuis moeten werken, zitten jonge kinderen meer voor de tv of op de iPad. Kinderen van 0 tot en met 6 jaar oud besteden gemiddeld 2,5 uur per dag op beeldschermen. Voor het uitbreken van de coronacrisis een paar weken geleden was dat 1 uur en 45 minuten per dag.

Vooral kinderen van 5 en 6 jaar kijken meer naar schermen. Ze doen dit nu gemiddeld 202 minuten per dag, dus bijna 3,5 uur. Een paar weken geleden was dit 117 minuten per dag, oftewel net geen 2 uur. De stijging komt onder meer doordat ze opdrachten van school krijgen die online moeten worden uitgevoerd.

Kinderen kijken ook meer filmpjes. Dat was 84 minuten (bijna 1,5 uur) per dag en is nu gestegen naar 114 minuten (bijna 2 uur) per dag. De tijd die ze besteden aan gamen steeg van 29 naar 40 minuten. Het Netwerk Mediawijsheid heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan onder ouders, onder de naam Iene Miene Media. Zeven op de tien ouders werken thuis terwijl ze tegelijk voor de kinderen moeten zorgen. Veel ouders zeggen dat ze in deze tijden wat minder streng zijn als het om schermtijd gaat.

Weer hogere stijging aantal Chinese besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is voor het eerst in vier dagen hoger dan de dag ervoor. De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat in 24 uur tijd bij 48 mensen het virus is vastgesteld, 17 meer dan een dag eerder.

Het gaat volgens de autoriteiten in alle gevallen om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is volgens Peking fors teruggelopen. Sinds maandag zijn 771 patiënten die het virus buiten de landsgrenzen opliepen bekend in het land.

Ruim 80.000 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt met het virus. Circa 76.000 van hen zijn inmiddels genezen en er zijn tot dusver 3308 doden te betreuren.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd.

’Italië langer op slot’

Italianen moeten waarschijnlijk langer thuis in afzondering zitten in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Volgens de krant La Stampa worden de beperkingen van de regering mogelijk pas vanaf 4 mei stapsgewijs afgebouwd. Het opstarten van grote industriële bedrijven mag mogelijk al eerder, meldt de krant op basis van bronnen.

Premier Guiseppe Conte blijft vasthouden aan de koers van een stapsgewijze heropening van het land. Dat kan echter alleen gebeuren als wetenschappers aangeven dat het ook echt kan.

Duitsland

In Duitsland zijn volgens de laatste cijfers bijna 62.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In 24 uur zijn er 4615 patiënten bij gekomen. 128 patiënten zijn in een etmaal aan het virus bezweken. Daarmee zijn in Duitsland nu 583 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, riep dinsdag de bevolking opnieuw op zich goed te houden aan de maatregelen. „Ik wil alle mensen vragen deze ziekte serieus te nemen”, aldus directeur Lothar Wieler. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat slechts 41 procent van de Duitsers Covid-19 als gevaarlijk beschouwen.

De RKI-directeur wees er dinsdag in een persconferentie op dat de gevolgde strategie nog altijd nodig is zodat het virus wordt ingedamd en bijzonder kwetsbare groepen worden beschermd. Volgens het Duitse journaal Tagesschau is hij in beginsel wel positief dat de maatregelen werken. Hij gaat ervan uit dat er rond Pasen „harde getallen” zijn op basis waarvan iets gezegd kan worden over een trend.

Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus

Het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege het coronavirus of er aan te overlijden is fors hoger bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder. Dat melden onderzoekers in het medisch tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. Ze bevestigen daarmee wat eigenlijk al bekend was.

De wetenschappers baseren zich op ruim 70.000 klinisch vastgestelde besmettingsgevallen in China en 689 geïnfecteerden die gerepatrieerd werden uit de stad Wuhan. In Wuhan dook het virus voor het eerst op in december.

Uit het onderzoek blijkt dat het sterftecijfer sterk toenam bij patiënten op leeftijd. Waar het gemiddelde sterftecijfer op 1.38 procent lag, was dat bijna acht procent voor geïnfecteerden die tachtig waren of ouder.

De onderzoekers stelden vast dat van patiënten tussen de tien en negentien jaar oud een klein deel (0.04 procent) naar het ziekenhuis moest, terwijl dat voor tachtigplussers die besmet raakten veel hoger was (meer dan 18 procent). Ook voor coronapatiënten van middelbare leeftijd (vier procent voor veertigers en ruim acht procent voor vijftigers) was het aantal ziekenhuisopnames hoger.

De auteurs van het onderzoek waarschuwen dat doordat de helft tot tachtig procent van de wereldbevolking besmet kan raken met het virus, zelfs de meeste geavanceerde zorgstelsels overbelast kunnen raken, meldt The Guardian. Wereldwijd zijn ruim 780.000 gevallen van het coronavirus bekend en 37.638 patiënten overleden, blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

Aantal meldingen autoschade 20 procent gedaald

Het aantal meldingen van schade aan auto’s in Nederland is sinds de uitbraak van het coronavirus met 20 procent gedaald. Dat blijkt uit navraag van BNR Nieuwsradio bij verzekeraars Interpolis en DAS. Door het virus werken veel mensen thuis en rijdt er minder verkeer, waardoor minder ongelukken gebeuren. „Het aantal meldingen is over de hele breedte afgenomen. Wel zie je de grootste afname op de snelweg”, zegt Roland Kroes van rechtsbijstandverzekeraar DAS dinsdag bij BNR.

Roemenië isoleert stad

De Roemeense regering heeft de noordelijke stad Suceava en omliggende dorpen afgesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer dan een kwart van alle besmettingen in Roemenië is vastgesteld in of rond de stad, die 350 kilometer ten noorden van Boekarest ligt.

Het Oost-Europese land heeft tot dusver meer dan 2100 besmettingen geregistreerd en 65 patiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Een derde van de sterfgevallen was in Suceava. De isolatie geldt in eerste instantie tot half april.

Chinese mondkapjes Vlaanderen niet bruikbaar

Vlaamse revalidatieziekenhuizen kunnen geen gebruikmaken van 100.000 mondkapjes die vorige week waren verdeeld door de Vlaamse overheid.

Het gaat om zogeheten FFP2-maskers, die goede bescherming moeten bieden. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aan de ziekenhuizen laten weten dat de maskers niet gebruikt kunnen worden. De mondkapjes zijn gemaakt voor industriële doeleinden en voldoen daardoor niet aan de medische standaarden.

De mondkapjes kwamen vorige week maandag aan vanuit Colombia. Die dag werd al gewaarschuwd door het agentschap dat de mondkapjes niet te gebruiken zijn. Volgens een Antwerps ziekenhuis zaten de maskers in gebruikte dozen van bananen en cornflakes. In een van de dozen werden zelfs uitwerpselen van een dier gevonden.

Kabinet bespreekt verlenging coronamaatregelen

Het kabinet buigt zich dinsdag over de vraag of het gros van de coronamaatregelen wordt verlengd tot na 6 april, en of er wellicht meer moet worden gedaan om de verspreiding van het virus in te dammen. Bronnen in Den Haag zeiden maandag al te verwachten dat een aantal maatregelen ook na 6 april zal gelden.

De crisiscommissie van het kabinet komt naar verwachting rond 16.00 uur bijeen. Daar zal ze het nieuwste advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) bespreken, een groep van experts onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aan het begin van de avond zal het kabinet Nederland bijpraten over de volgende stappen. Er zal het kabinet veel aan gelegen zijn om hier zo helder mogelijk over te communiceren. De vorige persconferentie, met vier ministers, zorgde voor nogal wat verwarring over de genomen maatregelen. „De communicatie had strakker gekund”, erkende Rutte later.

Rode Kruis start gratis online thuiscursus EHBO

Het Rode Kruis komt met een online thuiscursus EHBO. De gratis cursus is bedoeld voor iedereen die op dit moment thuiszit. Belangstellenden kunnen via een laptop of tablet leren hoe hulp te verlenen bij veelvoorkomende situaties. Dat heeft de hulporganisatie dinsdag bekendgemaakt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een slachtoffer in veiligheid brengen, zijn toestand beoordelen, hulpdiensten alarmeren en EHBO verlenen bij brandwonden, huidwonden, bloedingen, verslikken en letsels die worden opgelopen door contact met dieren en planten. Degenen die de cursus hebben doorlopen ontvangen een digitaal bewijs van deelname.

De cursus duurt ongeveer anderhalf uur. Op een laptop of tablet komt de cursus het beste tot zijn recht. Aanmelden kan via de website van het Rode Kruis.

Dodental coronavirus VS boven 3000

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Het dodental ging van 2953 naar 3008. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. Meer dan 163.000 mensen in de VS zijn besmet met het longvirus. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

In de zuidelijke staat Florida is een voorganger van een zogeheten megakerk opgepakt, omdat hij weigerde zijn kerk te sluiten vanwege het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Hij wilde zijn kerk pas sluiten als „het einde der tijden begint.” Zijn gedrag was volgens de politie gevaarlijk. „Hij bracht de gezondheid van honderden mensen in gevaar.”

Mexico: nieuwe maatregelen

De Mexicaanse overheid heeft maandag een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid afgekondigd nadat eerder op de dag het aantal coronabesmettingen in het land de grens van duizend patiënten passeerde.

De regering neemt strengere maatregelen om de verspreiding van het longvirus in te dammen. Zo wordt de huidige periode waarin inwoners zich moeten beperken tot enkel „essentiële” activiteiten verlengd tot 30 april, mogen mensen met niet met dan vijftig personen bij elkaar komen en wordt zestigplussers en andere risicogroepen op het hart gedrukt thuis te blijven.

Bedrijven en burgers die zich niet aan de maatregelen houden riskeren een boete.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg in Mexico van 993 op zondag naar 1094 op maandag, meldden de gezondheidsautoriteiten. Er werden 8 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld, het dodental komt daarmee op 28.

Nieuw-Zeeland verlengt noodtoestand met zeven dagen

Nieuw-Zeeland verlengt de noodtoestand met zeven dagen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken Peeni Henare dinsdag bekend.

De noodtoestand is sinds 25 maart van kracht in het land en zou in eerste instantie tot woensdag duren. Vorige week woensdag is een vier weken lange nationale lockdown ingegaan.

In Nieuw-Zeeland zijn tot dusver 589 gevallen van het coronavirus bekend en is een patiënt overleden.

