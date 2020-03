LIVE | Ouders hebben korter lontje: ’Continu op elkaars lip zeer stressvol’

December 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op bijna 786.000. Zeker 37.000 mensen overleden aan het virus en ruim 165.000 personen herstelden.

Het virus is bij meer dan 11.750 landgenoten geconstateerd. Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

De hoofdpunten:

Bekijk hier het belangrijkste coronanieuws van maandag 30 maart.

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainment-wereld:

Ellie Lust na kritiek op coronalied: neem nog een augurk

Meer artiesten sluiten zich aan bij benefietconcert voor corona

’Rumag zet punt achter corona-collectie na uitzending Lubach’

Ouders hebben korter lontje

Van de Nederlandse gezinnen maakt 55 procent zich zorgen om het coronavirus. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder ruim duizend gezinnen met thuiswonende kinderen.

Van die gezinnen ervaren ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress (48 procent) sinds er verregaande maatregelen door het kabinet tegen het coronavirus zijn genomen. Zo zijn de scholen tot zeker 6 april gesloten.

Ouders voelen meer stress (38 procent), hebben een korter lontje (28 procent) en voelen ze zich somberder (26 procent). „Het feit dat je continu op elkaars lip zit, kan voor velen zeer stressvol zijn”, zegt gz-psycholoog Gijs Coppens. „In een normale situatie zijn eigen activiteiten buitenshuis, zoals school, sporten en werk, een belangrijk onderdeel van de gezinsdynamiek. We missen nu die natuurlijke balans tussen wel en niet samenzijn.”

Nu veel kinderen thuis zitten, komen er voor ouders extra taken op hun bord naast hun reguliere werk. Het helpen van de kinderen met hun schooltaken brengt voor 37 procent van de ouders met basisschoolkinderen druk met zich mee

Coppens: „Om de sfeer goed te houden in huis moeten gezinnen op zoek naar manieren om elkaar toch de ruimte te geven. Het belangrijkste hierin is structuur aanbrengen in de dag en niet teveel afwijken van het normale ritme. Maar plan ook bewust momenten dat gezinsleden zich terug kunnen trekken of even alleen kunnen zijn. ”

Kinderen langer voor schermen

Nu de scholen dicht zijn en veel ouders thuis moeten werken, zitten jonge kinderen meer voor de tv of op de iPad. Kinderen van 0 tot en met 6 jaar oud besteden gemiddeld 2,5 uur per dag op beeldschermen. Voor het uitbreken van de coronacrisis een paar weken geleden was dat 1 uur en 45 minuten per dag.

Vooral kinderen van 5 en 6 jaar kijken meer naar schermen. Ze doen dit nu gemiddeld 202 minuten per dag, dus bijna 3,5 uur. Een paar weken geleden was dit 117 minuten per dag, oftewel net geen 2 uur. De stijging komt onder meer doordat ze opdrachten van school krijgen die online moeten worden uitgevoerd.

Kinderen kijken ook meer filmpjes. Dat was 84 minuten (bijna 1,5 uur) per dag en is nu gestegen naar 114 minuten (bijna 2 uur) per dag. De tijd die ze besteden aan gamen steeg van 29 naar 40 minuten. Het Netwerk Mediawijsheid heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan onder ouders, onder de naam Iene Miene Media. Zeven op de tien ouders werken thuis terwijl ze tegelijk voor de kinderen moeten zorgen. Veel ouders zeggen dat ze in deze tijden wat minder streng zijn als het om schermtijd gaat.

Weer hogere stijging aantal Chinese besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is voor het eerst in vier dagen hoger dan de dag ervoor. De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat in 24 uur tijd bij 48 mensen het virus is vastgesteld, 17 meer dan een dag eerder.

Het gaat volgens de autoriteiten in alle gevallen om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is volgens Peking fors teruggelopen. Sinds maandag zijn 771 patiënten die het virus buiten de landsgrenzen opliepen bekend in het land.

Ruim 80.000 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt met het virus. Circa 76.000 van hen zijn inmiddels genezen en er zijn tot dusver 3308 doden te betreuren.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd.

’Italië langer op slot’

Italianen moeten waarschijnlijk langer thuis in afzondering zitten in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Volgens de krant La Stampa worden de beperkingen van de regering mogelijk pas vanaf 4 mei stapsgewijs afgebouwd. Het opstarten van grote industriële bedrijven mag mogelijk al eerder, meldt de krant op basis van bronnen.

Premier Guiseppe Conte blijft vasthouden aan de koers van een stapsgewijze heropening van het land. Dat kan echter alleen gebeuren als wetenschappers aangeven dat het ook echt kan.

Duitsland

In Duitsland zijn volgens de laatste cijfers bijna 62.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In 24 uur zijn er 4615 patiënten bij gekomen. 128 patiënten zijn in een etmaal aan het virus bezweken. Daarmee zijn in Duitsland nu 583 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Leeftijd speelt grote rol bij sterfte coronavirus

Het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege het coronavirus of er aan te overlijden is fors hoger bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder. Dat melden onderzoekers in het medisch tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. Ze bevestigen daarmee wat eigenlijk al bekend was.

De wetenschappers baseren zich op ruim 70.000 klinisch vastgestelde besmettingsgevallen in China en 689 geïnfecteerden die gerepatrieerd werden uit de stad Wuhan. In Wuhan dook het virus voor het eerst op in december.

Uit het onderzoek blijkt dat het sterftecijfer sterk toenam bij patiënten op leeftijd. Waar het gemiddelde sterftecijfer op 1.38 procent lag, was dat bijna acht procent voor geïnfecteerden die tachtig waren of ouder.

De onderzoekers stelden vast dat van patiënten tussen de tien en negentien jaar oud een klein deel (0.04 procent) naar het ziekenhuis moest, terwijl dat voor tachtigplussers die besmet raakten veel hoger was (meer dan 18 procent). Ook voor coronapatiënten van middelbare leeftijd (vier procent voor veertigers en ruim acht procent voor vijftigers) was het aantal ziekenhuisopnames hoger.

De auteurs van het onderzoek waarschuwen dat doordat de helft tot tachtig procent van de wereldbevolking besmet kan raken met het virus, zelfs de meeste geavanceerde zorgstelsels overbelast kunnen raken, meldt The Guardian. Wereldwijd zijn ruim 780.000 gevallen van het coronavirus bekend en 37.638 patiënten overleden, blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

Aantal meldingen autoschade 20 procent gedaald

Het aantal meldingen van schade aan auto’s in Nederland is sinds de uitbraak van het coronavirus met 20 procent gedaald. Dat blijkt uit navraag van BNR Nieuwsradio bij verzekeraars Interpolis en DAS. Door het virus werken veel mensen thuis en rijdt er minder verkeer, waardoor minder ongelukken gebeuren. „Het aantal meldingen is over de hele breedte afgenomen. Wel zie je de grootste afname op de snelweg”, zegt Roland Kroes van rechtsbijstandverzekeraar DAS dinsdag bij BNR.

Roemenië isoleert stad

De Roemeense regering heeft de noordelijke stad Suceava en omliggende dorpen afgesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer dan een kwart van alle besmettingen in Roemenië is vastgesteld in of rond de stad, die 350 kilometer ten noorden van Boekarest ligt.

Het Oost-Europese land heeft tot dusver meer dan 2100 besmettingen geregistreerd en 65 patiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Een derde van de sterfgevallen was in Suceava. De isolatie geldt in eerste instantie tot half april.

Chinese mondkapjes Vlaanderen niet bruikbaar

Vlaamse revalidatieziekenhuizen kunnen geen gebruikmaken van 100.000 mondkapjes die vorige week waren verdeeld door de Vlaamse overheid.

Het gaat om zogeheten FFP2-maskers, die goede bescherming moeten bieden. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aan de ziekenhuizen laten weten dat de maskers niet gebruikt kunnen worden. De mondkapjes zijn gemaakt voor industriële doeleinden en voldoen daardoor niet aan de medische standaarden.

De mondkapjes kwamen vorige week maandag aan vanuit Colombia. Die dag werd al gewaarschuwd door het agentschap dat de mondkapjes niet te gebruiken zijn. Volgens een Antwerps ziekenhuis zaten de maskers in gebruikte dozen van bananen en cornflakes. In een van de dozen werden zelfs uitwerpselen van een dier gevonden.

Kabinet bespreekt verlenging coronamaatregelen

Het kabinet buigt zich dinsdag over de vraag of het gros van de coronamaatregelen wordt verlengd tot na 6 april, en of er wellicht meer moet worden gedaan om de verspreiding van het virus in te dammen. Bronnen in Den Haag zeiden maandag al te verwachten dat een aantal maatregelen ook na 6 april zal gelden.

De crisiscommissie van het kabinet komt naar verwachting rond 16.00 uur bijeen. Daar zal ze het nieuwste advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) bespreken, een groep van experts onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aan het begin van de avond zal het kabinet Nederland bijpraten over de volgende stappen. Er zal het kabinet veel aan gelegen zijn om hier zo helder mogelijk over te communiceren. De vorige persconferentie, met vier ministers, zorgde voor nogal wat verwarring over de genomen maatregelen. „De communicatie had strakker gekund”, erkende Rutte later.

Rode Kruis start gratis online thuiscursus EHBO

Het Rode Kruis komt met een online thuiscursus EHBO. De gratis cursus is bedoeld voor iedereen die op dit moment thuiszit. Belangstellenden kunnen via een laptop of tablet leren hoe hulp te verlenen bij veelvoorkomende situaties. Dat heeft de hulporganisatie dinsdag bekendgemaakt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer een slachtoffer in veiligheid brengen, zijn toestand beoordelen, hulpdiensten alarmeren en EHBO verlenen bij brandwonden, huidwonden, bloedingen, verslikken en letsels die worden opgelopen door contact met dieren en planten. Degenen die de cursus hebben doorlopen ontvangen een digitaal bewijs van deelname.

De cursus duurt ongeveer anderhalf uur. Op een laptop of tablet komt de cursus het beste tot zijn recht. Aanmelden kan via de website van het Rode Kruis.

Dodental coronavirus VS boven 3000

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Het dodental ging van 2953 naar 3008. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. Meer dan 163.000 mensen in de VS zijn besmet met het longvirus. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

In de zuidelijke staat Florida is een voorganger van een zogeheten megakerk opgepakt, omdat hij weigerde zijn kerk te sluiten vanwege het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Hij wilde zijn kerk pas sluiten als „het einde der tijden begint.” Zijn gedrag was volgens de politie gevaarlijk. „Hij bracht de gezondheid van honderden mensen in gevaar.”

Mexico: nieuwe maatregelen

De Mexicaanse overheid heeft maandag een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid afgekondigd nadat eerder op de dag het aantal coronabesmettingen in het land de grens van duizend patiënten passeerde.

De regering neemt strengere maatregelen om de verspreiding van het longvirus in te dammen. Zo wordt de huidige periode waarin inwoners zich moeten beperken tot enkel „essentiële” activiteiten verlengd tot 30 april, mogen mensen met niet met dan vijftig personen bij elkaar komen en wordt zestigplussers en andere risicogroepen op het hart gedrukt thuis te blijven.

Bedrijven en burgers die zich niet aan de maatregelen houden riskeren een boete.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg in Mexico van 993 op zondag naar 1094 op maandag, meldden de gezondheidsautoriteiten. Er werden 8 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld, het dodental komt daarmee op 28.

Nieuw-Zeeland verlengt noodtoestand met zeven dagen

Nieuw-Zeeland verlengt de noodtoestand met zeven dagen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken Peeni Henare dinsdag bekend.

De noodtoestand is sinds 25 maart van kracht in het land en zou in eerste instantie tot woensdag duren. Vorige week woensdag is een vier weken lange nationale lockdown ingegaan.

In Nieuw-Zeeland zijn tot dusver 589 gevallen van het coronavirus bekend en is een patiënt overleden.

In de nieuwste corona-update gaat het over de verlenging van onze maatregelen. Verder: een verpleegkundige over de zware werkdagen, de zorgen in de VS en een bizar corona-bommetje in de Formule 1. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.