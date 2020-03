December 2019 werd voor het eerst het coronavirus Covid-19 vastgesteld bij een persoon in China. Inmiddels verspreidt het virus zich over de hele wereld. Het aantal besmettingen wereldwijd is vastgesteld op bijna 786.000. Zeker 37.000 mensen overleden aan het virus en ruim 165.000 personen herstelden.

Het virus is bij meer dan 11.750 landgenoten geconstateerd. Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de GGD’en in het land. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo stelt het RIVM. Lees hier alles over de nieuwste cijfers in Nederland. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

(Het aantal herstelde patiënten wordt in Nederland niet bijgehouden door het RIVM.)

De hoofdpunten:

Gert-Jan Segers: nieuw Marshallplan nodig voor Zuid-Europa

VS sturen 100 miljoen aan medische hulpmiddelen naar Italië

Hartpatiënten lijken ziekenhuis uit voorzorg te mijden

102-jarige vrouw genezen

Bekijk hier het belangrijkste coronanieuws van maandag 30 maart.

Financieel-economisch:

’Ruimere hypotheek helpt bouwsector door coronacrisis’

Bedrijf maakt coronakapje van snorkelmasker

Uit de sportwereld:

Uit de entertainment-wereld:

Meer artiesten sluiten zich aan bij benefietconcert voor corona

Weer hogere stijging aantal Chinese besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is voor het eerst in vier dagen hoger dan de dag ervoor. De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat in 24 uur tijd bij 48 mensen het virus is vastgesteld, 17 meer dan een dag eerder.

Het gaat volgens de autoriteiten in alle gevallen om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is volgens Peking fors teruggelopen. Sinds maandag zijn 771 patiënten die het virus buiten de landsgrenzen opliepen bekend in het land.

Ruim 80.000 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt met het virus. Circa 76.000 van hen zijn inmiddels genezen en er zijn tot dusver 3308 doden te betreuren.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd.

Dodental coronavirus VS boven 3000

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Het dodental ging van 2953 naar 3008. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. Meer dan 163.000 mensen in de VS zijn besmet met het longvirus. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

In de zuidelijke staat Florida is een voorganger van een zogeheten megakerk opgepakt, omdat hij weigerde zijn kerk te sluiten vanwege het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Hij wilde zijn kerk pas sluiten als "het einde der tijden begint". Zijn gedrag was volgens de politie gevaarlijk. "Hij bracht de gezondheid van honderden mensen in gevaar."