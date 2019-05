Verkeer bij Vorden stilgelegd om brand

Ⓒ GinoPress B.V.

VORDEN - Het treinverkeer in de Gelderse Achterhoek tussen Vorden en Winterswijk is dinsdagmiddag stilgelegd vanwege een grote brand bij een autobedrijf in Vorden. Ook de doorgaande provinciale weg N319 van Zutphen naar de Duitse grens is ter hoogte van Vorden afgesloten.