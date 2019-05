Zorgen om asbest na grote brand in Vorden

De brand brak dinsdagmiddag rond 13.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer had vier uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Toen was ook een naast het autobedrijf gevestigde onderneming al in vlammen opgegaan. Het nablussen gaat nog de hele avond duren, denkt de brandweer. Bij de brand raakte volgens de brandweer niemand gewond.

Het treinverkeer in de Gelderse Achterhoek tussen Vorden en Winterswijk is stilgelegd. De NS denkt dat de treinen rond 20.00 uur weer gaan rijden. Ook de doorgaande provinciale weg N319 van Zutphen naar de Duitse grens is ter hoogte van Vorden afgesloten, onder andere vanwege de zeer dichte rookwolken. Wanneer die weg weer opengaat is nog niet bekend.

Bedrijven, woningen en een kinderdagverblijf rondom het pand zijn ontruimd. De gemeente Bronckhorst heeft opvang geregeld in een wijkcentrum.