Inspectie onderzoekt vrijheden voor tbs’ers

Doel van het onderzoek is incidenten te verminderen die worden veroorzaakt door tbs’ers. Onlangs ging het juist nog flink mis. Zo werden er twee tbs’ers opgepakt die worden verdacht van moord op een 72-jarige man uit Lelystad. Die arrestaties deze week brengen minister Dekker ernstig in verlegenheid. Hij overleefde begin april een debat over de missers rond Michael P. – de moordenaar van Anne Faber die te veel vrijheden kreeg in een forensische instelling – en raakte kort daarna opnieuw in opspraak toen een tbs’er werd opgepakt die vanuit een kliniek in vuurwapens handelde.

De inspectie wil nu meer inzicht in hoe die processen over het algemeen verlopen, en in het bijzonder met de twee tbs’ers, blijkt uit de verklaring. „Slachtoffer en verdachten kenden elkaar uit FPC de Oostvaarderskliniek in Almere. De Inspectie onderzoekt ook dit incident en betrekt die resultaten – indien relevant – bij het thema-onderzoek.”