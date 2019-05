Blinden stemmen zelfstandig in 20 gemeenten

De mal wordt op steeds meer plekken gebruikt. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart was het in twaalf gemeenten beschikbaar. Cabaretier Vincent Bijlo geeft in Utrecht het startsein voor het stemmen met het hulpmiddel, samen met burgemeester Jan van Zanen.

Door een koptelefoon is te horen op welke lijsten de verschillende partijen en kandidaten staan. Op de mal, die over het stembiljet wordt gelegd, staan voelbare cijfers en partijnamen in braille. De juiste kandidaat vinden is een kwestie van gaatjes tellen.

Blinden en slechtzienden lopen nog vaak tegen problemen aan bij het stemmen. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg hier na de vorige verkiezingen tientallen klachten over binnen, bijvoorbeeld van mensen die te horen kregen dat ze geen begeleider mochten meenemen in het stemhokje, terwijl dit voor mensen met een visuele beperking wel degelijk is toegestaan.