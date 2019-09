Meerdere gewonden door kapotte kermisattractie Wijchen

Hoe zij eraan toe zijn, om hoeveel mensen het gaat en wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk.

Omstanders melden aan Omroep Gelderland dat een karretje van een attractie is losgeraakt en door de vloer van de attractie is gezakt. Daarbij zou een man bekneld zitten en ook een kind gewond zijn geraakt.

Het zou afgaande op foto’s die zijn genomen na het ongeluk gaan om de Deca Dance. Dat is een attractie waarbij karretjes ronddraaien aan op zichzelf ook ronddraaiende armen. Volgens de site van de exploitant, die vooralsnog niet bereikbaar was voor commentaar, stamt de attractie uit 2003. In totaal heeft die 16 karretjes en een diameter van 18,5 meter.

De kermis in Wijchen begon op vrijdag en duurt nog tot morgen. Vandaag was de kindermiddag.