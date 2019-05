Eigenaresse ‘geëxplodeerde’ ijswinkel: ‘Link met Reda N. is heel vergezocht’

De ijssalon is flink gehavend door de explosie: overal liggen glasscherven en ook de balie ligt voor een deel in puin. ,,Tuurlijk spoken alle scenario’s door mijn hoofd”, zegt Bellagamba. ,,Maar ik kan me echt niet voorstellen dat mijn verkering van vroeger er iets mee te maken heeft. Het was een korte, nietszeggende relatie. We hadden allebei nog een beugeltje, zolang is het al geleden. Ik heb met helemaal niemand meer contact uit de tijd. Heel raar dat je na al die jaren daar nog aan gelinkt kan worden. Ik loop er natuurlijk ook niet mee te koop.”

Dat er ook gelijktijdig een kraam op de Haagse Markt in de brand is gestoken die nacht en een week eerder een explosie de zaak van de vader van Reda N. heeft vernield, vindt ze vreemd. ,,Je weet niet wat je moet denken. Is het toeval, een boze klant of een gasexplosie? De politie heeft ook nog geen antwoorden.

Bellagamba wijst naar de balie die het meest is gehavend. ,,Hier is de meeste schade: het kan ook nog altijd kortsluiting zijn geweest. Nu worden er allerlei aannames gedaan.” Liever wacht Bellagamba het politieonderzoek af. ,,Er zijn camerabeelden meegenomen van de winkel hier tegenover. Ik hoop dat die iets opleveren.” De eigenaresse van de Haagse ijssalon is in shock nu een verkering van jaren geleden wordt gekoppeld aan de gebeurtenis. ,,Waarom blijft iets van jaren terug mij achtervolgen? Ik heb een heel ander leven nu en probeer een mooie zaak te runnen. De link met Reda N. was de klap op de vuurpijl op deze vervelende dag. Ik wil gewoon bezig zijn met het schoonmaken van mijn zaak.”

Bellagamba hoopt zo snel mogelijk weer de deuren van haar ijssalon te openen en de zaak achter haar te laten. ,,Wat er ook is gebeurd: ik geef op 7 juni, het eind van de Ramadan, een feest voor de buurt.”