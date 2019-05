Eigenaresse ijssalon is ex Haagse crimineel

Ⓒ District8

Den Haag - De eigenaresse van ijswinkel Bella Gamba in de Haagse wijk Transvaal heeft geen idee waarom uitgerekend haar winkel vannacht doelwit was van een aanslag. Alhoewel ze in een ver verleden een korte relatie had met de Haagse crimineel Reda N. kan ze zich niet voorstellen dat iemand via haar zaak een signaal wil afgeven. ,,Hij was dertien jaar geleden mijn jeugdverkering. Ik kan me niet voorstellen dat het daar mee te maken heeft", aldus Bella Gamba.