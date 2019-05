Vermoedelijk laatste debat van Harbers begonnen

Bij de start van het debat toonde PVV-leider Wilders zich tevreden over dat Harbers alvast hint op zijn eigen vertrek. Maar hij waarschuwt: „Als u dat niet uit uzelf doet, zal ik een motie van wantrouwen indienen.”

Bij de PvdA ziet men een patroon bij het ministerie. Het departement gaat wel vaker niet eerlijk om met dergelijke informatie. „Hoe kan dat iedere keer verkeerd gaan”, vroeg Kamerlid Kuiken. Ook D66 zegt ronduit: „Hoe kan de staatssecretaris op zo’n gevoelig onderwerp de plank misslaan?” De SP oordeelt dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd.

Harbers gaf eerder vandaag toe dat er fouten zijn gemaakt. En waar er eerder nog allerlei andere zaken beweerd werden, moest Harbers nu toegeven dat het zijn ambtenaren was opgevallen dat er zware misdaden door asielzoekers onder het kopje ’overig’ in een rapportage werden weggestopt. Daardoor waren ze niet meer zichtbaar voor het grote publiek en pas na vragen van De Telegraaf werd duidelijk welke zware misdaden hier waren verdoezeld. Harbers gaf toe dat ondanks dat ambtenaren hadden opgemerkt dat dit tot vragen zou leiden, er toch besloten was om het kopje ’overig’ zo te handhaven.

Ondanks dat Harbers dus al op zijn vertrek heeft gehint, zal hij straks nog verdere uitleg moeten geven in het parlement.

Volg voor een live verslag van het debat de tweets van politiek verslaggever Valentijn Bartels:

Bekijk ook: Staatssecretaris Harbers treedt waarschijnlijk vandaag nog af