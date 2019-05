Nederlandse dood in rivier VS

De vrouw verbleef op een park voor campers, het South Tourist Park. Dat ligt in het zuiden van de stad Idaho Falls aan de Snake River (inzet). Ⓒ Foto IDAHO TOURSIM

IDAHO FALLS - Een Nederlandse vrouw is na een zoektocht in de Verenigde Staten dood aangetroffen. Van een misdrijf is volgens de politie vermoedelijk geen sprake, aldus een woordvoerster. Toch wordt de zaak onderzocht.