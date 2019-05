Gelderland wil wolf en vee beschermen

Ⓒ ZOOGDIERENVERENIGING

ARNHEM - Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel gaat voor de provincie Gelderland een plan maken om schade in het leefgebied van de wolven op de Veluwe te voorkomen. De commissie is dinsdag ingesteld op initiatief van de schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolven.